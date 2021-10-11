На неделе в Пермском крае синоптики обещают сухую и теплую погоду

В Пермском крае на этой неделе ненадолго вернется бабье лето. Фото: Василий Вахрин

На этой неделе в Пермском крае синоптики обещают сухую и теплую погоду. Дожди ожидаются лишь в понедельник и в конце неделе. Температура воздуха будет выше нормы на 2-3°. Такой прогноз сделали специалисты Научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я»

В понедельник в западных районах воздух прогреется до +10°. Во вторник осадки прекратятся, днем +7…+12°. К среде облачность уменьшится, поэтому максимальная температура повысится до +9…+14°. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 0…+5°. Ветер южный 3-8 м/с. В Четверг погода не изменится, температура воздуха окажется на том же уровне, что и в среду.

15 октября, в пятницу, без осадков (по северу облачно, небольшой дождь). Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +8…+13°C. Ветер южный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

Предварительно в выходные дни в Прикамье станет немного прохладнее. Днем +6…+11°C, а ночью 0…+5°C. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь.