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Происшествия11 октября 2021 6:24

В Пермском крае нашли погибшим 23-летнего молодого человека, который пропал на охоте

Информацию об этом сообщили волонтеры
Анна Маркова
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В Прикамье нашли погибшим мужчину, который ушел на охоту.

В Прикамье нашли погибшим мужчину, который ушел на охоту.

Фото: архив "КП"

В Прикамье окончены поиски 23-летнего Фатхутдинова, который 5 октября был на охоте и пропал. Мужчина найден погибшим, об этом сообщает поисковый отряд регион «59». Напомним, Евгений ушел из поселка Кутамыш, Чусовского городского округа на охоту не вернулся. Волонтеры несколько раз выезжали на его поиски.

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