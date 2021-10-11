В Пермском крае нашли погибшим 23-летнего молодого человека, который пропал на охоте

В Прикамье нашли погибшим мужчину, который ушел на охоту. Фото: архив "КП"

В Прикамье окончены поиски 23-летнего Фатхутдинова, который 5 октября был на охоте и пропал. Мужчина найден погибшим, об этом сообщает поисковый отряд регион «59». Напомним, Евгений ушел из поселка Кутамыш, Чусовского городского округа на охоту не вернулся. Волонтеры несколько раз выезжали на его поиски.

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