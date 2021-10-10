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Происшествия10 октября 2021 17:46

Житель Чернушки умышленно сбил полицейского

Теперь ему грозит до 10 лет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 6 августа 36-летний житель Чернушки ехал на автомобиле «Лада Гранта» по дороге Чернушка-Куеда. Его попытался остановить инспектор дорожно-патрульной службы ОМВД России по Куединскому району.

- Но водитель, не желая выполнять законные требования сотрудников полиции, умышленно совершил наезд на инспектора ДПС, причинив легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 318 ч.2 УК РФ – «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Это грозит ему лишением свободы на срок до десяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается.