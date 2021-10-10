«Ищут вторую неделю». В Перми пропала 18-летняя девушка

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Утром в понедельник на прошлой неделе – 27 сентября - 18-летняя Ирина Циприс ушла из дома, находящегося на улице Звонарева в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор о девушке ничего не было известно. Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, Ирину Циприс ищут вторую неделю.

Ее приметы: рост 157 сантиметров, среднего телосложения, волосы среднерусые, глаза серые.

Когда ее видели в последний раз, Ирина была одета в черное пальто с замками, а также черную юбку, черную кофту и черные туфли.

Волонтеры обращаются с просьбой к пермякам – если вы видели Ирину Циприс, сообщите об этом в полицию по телефону 102 или на горячую линию отряда - 204-49-04.