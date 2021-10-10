93 процента заболевших коронавирусом - жители Перми

. Фото: Олег УКЛАДОВ

По результатам исследований Роспотребнадзора за прошедшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 553 случая заражения коронавирусом. Как сообщили в оперштабе, новые заболевшие обнаружены в 21 территории региона.

Но наибольшее количество - 93 процента или 513 человек - это жители Перми. На втором месте по заболеваемости Пермский район, в котором обнаружено 11 инфицированных.

По три заболевших в Кунгуре и Чусовском округе, по два - в Краснокамском, Кудымкарском, Нытвенском, Лысьвенском, Соликамском и Октябрьском округах.

По одному инфицированному выявлено в 11 территориях Пермского края. Это Звездный, Губаха, Верещагинский, Гремячинский, Добрянский, Осинский, Очерский, Александровский, Березовский, Уинский и Еловский округа.