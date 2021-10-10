Плюс 553 - появились новые данные о заболевших коронавирусом в Пермском крае

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, на 10 октября в Пермском крае было выявлено 553 вновь инфицированных коронавирусом. Общее количество достигло 106 774. Из новых пациентов с COVID-19: 14 человек проходят лечение в больницах, 539 – амбулаторно на дому. В числе новых инфицированных 78 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 81 человек, от 30 до 49 лет – 190 человек, 124 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет.

Выздоровел за минувшие сутки 381 человек, всего побороли болезнь 93124 жителя Прикамья.

По информации оперативного штаба, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 30 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае скончались от ковида 5145 человек

На лечении в больнице остается 4325 человек, в том числе 216 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 8,9 процента.

22154 человека находятся на карантине.