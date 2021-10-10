Был одет во все синее: в Пермском крае пропал 15-летний школьник

Фото: поисковый отряд «Регион59»

В субботу, 9 октября, 15-летний Глеб Запивалов ушел из дома в деревне Савино Карагайского района. Как сообщили в поисковом отряде «Регион59», с тех пор его местонахождение неизвестно.

Волонтеры объявили поиски подростка.

Его приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы.

Был одет во все синее. На Глебе, когда он уходил из дома, были синяя куртка и синие спортивные штаны, синяя спортивную кофту и синие кроссовки.

Волонтеры обращаются с просьбой ко всем, кому известно местонахождение Глеба, сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; +7-958-244-12-84- инфорг Юлия.