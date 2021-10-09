В массовом ДТП с фурой в Пермском крае есть погибший

Водитель "Тигуана" погиб на месте.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности ДТП, произошедшего 9 октября под Краснокамском.

В сторону Перми ехал автомобиль Фольксваген Тигуан, по предварительной информации, около 17.30, по неустановленным причинам, 60-летний водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Мерседес.

От удара кроссовер отбросило на автомобиль Рено Дастер, двигавшийся в попутном направлении.

- В результате ДТП водитель Тигуана скончался, водители Мерседеса и Рено получили травмы, -сообщили в ГУВД. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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