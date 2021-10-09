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Общество9 октября 2021 12:42

Студентам пермского Политеха продлили дистанционное обучение

Очные занятия планируются только у выпускников заочников Очные занятия планируются только у выпускников заочников
Анна Маркова
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В пермском политехническом университете с 11 октября у некоторых студентов возобновятся очные занятия, но не у всех.

В пермском политехническом университете с 11 октября у некоторых студентов возобновятся очные занятия, но не у всех.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пермском политехническом университете с 11 октября у некоторых студентов возобновятся очные занятия, но не у всех.

Выпускники курсов бакалавриата заочной формы обучения будут учится очно, студенты остальных курсов и форм вернутся к обычному формату обучения только с 18 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ. Продление дистанта связано с ухудшением эпидемиологический ситуации в крае. Приказ с изменениями опубликован на сайте университета.