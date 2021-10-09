В страшном ДТП в Пермском крае погибли два молодых человека

Фото: Вконтакте "ЧП Березники".

В Прикамье сегодня рано утром произошло серьезное ДТП в котором погибли два человека. Подробности аварии сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Березниковскому городскому округу.

В 5.20 час в Березниковском городском округе по дороге Кунгур-Соликамск ехал автомобиль «Рено Сандеро». За рулем был 20-летний житель Соликамска. По предварительной информации сотрудников ГИБДД, молодой человек нарушил правила дорожного движения, превысил скорость. Водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

Водитель и его 19-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются события происшествия, - сообщили в ГИБДД. Госавтоинспекция призывает всех водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.