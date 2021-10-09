В Пермском районе будут судить водителя, который насмерть сбил 16-летнюю беременную двойней

Фото: страница девушки в Instagram.

В Прикамье следователи передали уголовное дело о ДТП в Звездном в суд. В июле этого года пьяный 41-летний мужчина сел за руль и сбил беременную двойней 16-летнюю девушку. Спасти ее и детей не удалось, они скончались. После ДТП мужчина сбежал с места происшествия. Полицейские его нашли и задержали.

- В рамках расследования уголовного дела следователем были допрошены свидетели и потерпевшие, проведены следственные эксперименты, судебно-медицинская, дактилоскопическая, биологическая, автотехническая экспертизы, а также судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого, который под тяжестью собранных следствием доказательств полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Уголовное направлено в Пермский районный суд, в ближайшее время оно будет рассмотрено.

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