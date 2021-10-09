Пермская природоохранная прокуратура проводит проверку после окрашивания рек в зеленый цвет

Вода в пермских реках стала неестественно зеленой. Фото: Анна Маркова

Природоохранная прокуратура Прикамья со специалистами контрольно-надзорных органов проведет проверку, после появившейся в СМИ информации, о окрашивании рек в Перми в зеленый цвет. Они проведут отбор проб сточных вод.

- Запрошена информация из контрольно-надзорных органов, ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» о выданных решениях предоставления водных объектов в пользование в целях сброса стоков, - сообщает Пермская межрайонная природоохранная прокуратура. - По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации и, в случае выявления нарушений, приняты меры.

Напомним, в начала недели в социальных сетях появилось множество фотографий, на которых реки Егошиха, Данилиха, Ива и Кама окрасились в зеленый цвет.

Напомним, возможную причину такой аномалии озвучили в пермском филиале ПАО «Т Плюс». Тепловики проводят проверку целостности труб и добавляют в воду специальное вещество – «Уранин-А» (флуоресцеин). По словам специалистов компании, оно соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство – окрашивание жидкости в ярко-зеленый цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.