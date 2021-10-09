Коронавирус за сутки выявили в 22 территориях

Всего в Прикамье заболели 105 677 с начала пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае за сутки выявили 536 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 22 территориях.

Рекорд по числу выявленных случаев зафиксирован в Перми - 398 человек. На втором месте Пермский муниципальный район – 44 заболевших, в Краснокамском и Чусовском городских округах - 14.

В Губахе заболели 9 человек, в Нытвенском и Верещагинском городских округах по 7, в Добрянском и Очерском по 6, в Кишерстком муниципальном и Соликамский городском округах по 5.

В Березниках 4 случая, в Кунгуре и Карагайском муниципальном округе по 3, в Горнозаводском городском и Александровском муниципальном округах, а также в Большесосновском муниципальном районе по 2.

Кизел, ЗАТО Звездный, Бардымский муниципальный, а также Гремячинский и Ильинский городские округа обнаружили по одному заболевшему.

Всего в Прикамье заболели 105 677 с начала пандемии.