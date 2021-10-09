В Перми изменится расписание трех автобусов

В Перми с 11 октября автобусы №15, №18 и №77 изменят расписание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 11 октября автобусы №15, №18 и №77 изменят расписание. В департаменте транспорта говорят, что изменения вносятся для удобства пассажиров, которые утром едут на работу.

№15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» на Центральный рынок по будним дням начнут работу в 6.05. Расписание будет синхронизировано с прибытием автобусов №19 «микрорайон Липовая гора – печатная фабрика «Гознак». Пассажиры смогут пересесть и продолжить поездку.

№18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы» по будним дням с 7.00 до 8.00 сокращены интервалы движения между автобусами: вместо 15 минут до 11. №

77 «микрорайон Левшино – улица Мильчакова» в будни от улицы Мильчакова с 6.00 до 6.30 будет добавлен еще один автобус.