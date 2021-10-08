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Общество8 октября 2021 17:26

В Пермском крае на охоте пропал 23-летний парень

Уже три дня о судьбе молодого человека ничего не известно
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Вадим Фатхудинов. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Вадим Фатхудинов. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" объявили в розыск 23-летнего Вадима Фатхудинова. Во вторник, 5 октября, парень ушел на охоту в поселке Кутамыш в городе Чусовом и исчез.

Приметы

Рост 180 сантиметров, плотного телосложения, русые волосы, серые глаза. Был одет в зеленую камуфляжную куртку, зеленые брюки, зеленое трико, черные сапоги, зеленую бейсболку.

Волонтеры будут ждать всех, кто хочет присоединиться к поискам в поселке Кутамыш, координаты места: 58.096752, 57.292877. Инфорг: Алена Малая 89519230980