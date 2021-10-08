В Перми на крыльце дома прохожие нашли мертвого мужчину

По словам очевидцев, мужчина замерз ночью на улице.

В социальной сети появилось фото, на крыльце многоэтажного дома по улице Солдатова, 38 лежит тело мужчины. По словам очевидцев, его обнаружили утром. «На Солдатова, 38 ночью насмерть замерз мужчина. Тело накрыли пакетом», - подписал автор фото.

В МВД по городу Перми подтвердили информацию о том, что был обнаружен погибший мужчина.

- По данному факту был зарегистрирован материал проверки, причины и обстоятельства выясняются, - сообщили в ведомстве.