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Происшествия8 октября 2021 16:50

В Перми на крыльце дома прохожие нашли мертвого мужчину

ЧП произошло в Свердловском районе
Анна Маркова
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По словам очевидцев, мужчина замерз ночью на улице.

По словам очевидцев, мужчина замерз ночью на улице.

В социальной сети появилось фото, на крыльце многоэтажного дома по улице Солдатова, 38 лежит тело мужчины. По словам очевидцев, его обнаружили утром. «На Солдатова, 38 ночью насмерть замерз мужчина. Тело накрыли пакетом», - подписал автор фото.

В МВД по городу Перми подтвердили информацию о том, что был обнаружен погибший мужчина.

- По данному факту был зарегистрирован материал проверки, причины и обстоятельства выясняются, - сообщили в ведомстве.