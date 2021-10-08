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Общество8 октября 2021 16:01

МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

Непогода ожидается 9 октября
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Пермского края о непогоде, которая прогнозируется в регионе в субботу, 9 октября. Возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами обещают небольшие дожди. Ночная температура воздуха опустится до -2…+3º, а днем потеплеет до +5…+10°.

При сильном ветре спасатели советуют укрыться в подъезде или прочном здании. При этом, нельзя прятаться около стен домов, на остановках транспорта, находиться около рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.