МЧС предупреждает о сильном ветре в Пермском крае

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Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Пермского края о непогоде, которая прогнозируется в регионе в субботу, 9 октября. Возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

В течение дня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами обещают небольшие дожди. Ночная температура воздуха опустится до -2…+3º, а днем потеплеет до +5…+10°.

При сильном ветре спасатели советуют укрыться в подъезде или прочном здании. При этом, нельзя прятаться около стен домов, на остановках транспорта, находиться около рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.