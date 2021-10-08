В Пермском крае окончены поиски пропавшего 7-летнего мальчика

- Фото: Василий Вахрин

- Всем спасибо, ребенок нашелся, гулял с одноклассниками, - написали жители Чайковского к посту о пропавшем 7-летнем мальчике.

Напомним, 7-летний первоклассник из Чайковского пропал 8 октября. После уроков ребенок не пришел домой, и мама мальчугана забила тревогу. На поиски школьника отправили неравнодушные местные жители и волонтеры поискового отряда "Регион 59".

К счастью, спустя почти 5 часов после исчезновения мальчика нашли.

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