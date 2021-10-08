В 2021 году «Т Плюс» восстановила в Перми и Кондратово более 75 тысяч квадратных метров асфальта

.

В ходе летней ремонтной кампании при подготовке к отопительному сезону 2021-2022 энергетики Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и предприятия «Пермские тепловые сети» выполнили укладку 75,2 тыс. кв. метров асфальтобетонного полотна в Перми и поселении Кондратово. Активно восстанавливалось как дорожное покрытие, так и тротуарная часть после плановой замены теплосетей и ремонтов в ходе гидравлических испытаний теплопроводов. В результате объекты улично-дорожной сети приведены в порядок.

Также в местах ремонтов теплосетей отсыпано 62,2 тыс. кв. метров свежего грунта для газонов. Эта мера обеспечит дальнейшее озеленение городского пространства. Кроме того, установлено более 1380 бордюрных камней, что гарантирует безопасность движения как автомобильного транспорта, так и пешеходов.

Всего в ходе летних работ по восстановлению благоустройства энергетики «Т Плюс» использовали в Перми и Кондратово более 14,6 тыс. тонн щебня, 7,4 тыс. тонн песко-гравийной смеси и 12 тонн асфальтобетона. Такие объемы сравнимы по весу с 4-мя Эйфелевыми башнями или 34-мя Тауэрскими мостами.

«Наша задача, помимо летней подготовки теплосетевой инфраструктуры – восстановить облик городских улиц там, где проложены новые «тепловые артерии» или проведена профилактика после гидравлических испытаний теплопроводов. Это один из обязательных этапов подготовки к периоду осенне-зимнего максимума нагрузок 2021-2022 годов», – отметил технический директор – главный инженер предприятия «Пермские тепловые сети» ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

При подготовке к отопительному сезону 2021-2022 энергетики «Т Плюс» проверили 1,5 тыс. км тепловых сетей и выполнили перекладку порядка 50 км теплопроводов во всех районах города. Новые тепломагистрали проложены на улицах Пионерская, Полины Осипенко, Седова, Лодыгина, Чайковского, Оборонщиков, Формовщиков, Маршала Рыбалко, Полтавская, Сокольская, Сивашская и пр. Эти меры обеспечат стабильную подачу отопления и горячей воды для жителей Перми и Кондратово будущей зимой.

Пермский филиал «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Также в контур управления Пермского филиала входят теплоснабжающие компании ООО «Пермская сетевая компания» (Пермь), АО «Березниковская сетевая компания» (Березники), ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники). Установленная электрическая мощность филиала – 1 255,4 МВт, тепловая мощность – 4751,3Гкал/ч.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Услугами компании пользуются более 14 млн человек, 228 договоров заключено с различными организациями. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч.