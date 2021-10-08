В Перми скорректировали расписание трех автобусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По просьбам горожан на автобусных маршрутах №15, №18 и №77 скорректируют расписание. Изменения вносятся для удобства пассажиров, которые утром едут на работу, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, прибытие первого рейса автобусов №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» на Центральный рынок по будним дням в 06:05 синхронизируют с прибытием автобусов №19 «микрорайон Липовая гора – печатная фабрика «Гознак». Поэтому пассажиры смогут совершить пересадку и продолжить поездку.

А на автобусе №18 «Пермский военный институт – площадь Дружбы» по будням с 07:00 до 08:00 сократят интервалы движения между автобусами: вместо 15 минут они будут равны 11 минутам.

На автобусе №77 «микрорайон Лёвшино – улица Мильчакова» по будням от улицы Мильчакова с 06:00 до 06:30 будет добавят одно отправление.

Напомним, актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме online можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».