Городские власти согласовали облик здания малой сцены ТЮЗа

Фото: Администрация Пермского края

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал паспорт внешнего облика будущего здания малой сцены театра юного зрителя. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Так, фасады здания будут выполнены в цвете «охровая сиена». А архитектурные элементы фасадов сделают в белом и коричневых цветах.

Напомним, малая сцена ТЮЗа разместится в «Доме уездного земства» по улице Пермской, 66. На новой сцене театр сможет показывать до 80 спектаклей в год.