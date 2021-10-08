Не вернулся из школы: в Пермском крае пропал 7-летний мальчик

- Фото: Василий Вахрин

В Чайковском пропал 7-летний мальчик. В пятницу, 8 октября, он ушел на занятия, а когда они закончились, домой ребенок не вернулся.

Мальчик учится в первом классе школы №4 в Чайковском. Как рассказала "КП" мама пропавшего, занятия у ее сына закончились сегодня около полудня, после он должен был идти на кружок, но там он так и не появился и уже несколько часов о нем нет никаких вестей.

- От школы до дома ему идти 5-10 минут, - говорит мама мальчика Светлана. - Может, он с кем то заигрался или потерялся. Он еще плохо ориентируется в городе. Раньше он никогда не пропадал. Не представляю, где его искать.

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении ребенка, просят звонить Светлане по телефону 8-922-641-61-01.