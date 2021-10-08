Пассажирке поезда Адлер-Пермь потребовалась помощь врачей

Фото: Сергей Пермяков

Сегодня, 8 октября, на пермском вокзале Пермь-2 одной из пассажирок поезда Адлер-Пермь стало плохо. По рассказам очевидцев, у женщины, возможно, подскочило давление и ей потребовалась помощь врачей.

На место приехала машина медиков. Женщине оказали всю необходимую помощь.

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