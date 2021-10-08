Строительство ведущего к Такману съезда оценили в 185 миллионов рублей

Фото: permkrai.ru

В Перми объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство съезда с автомобильной дороги «обход города Чусового» к микрорайону «Дальний восток». Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, новый съезд приведет к нижним станциям подъемника горнолыжного комплекса «Такман». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 октября.

Цена контракта составляет 185,6 млн руб. Уже в ноябре 2021 года подрядчик должен приступить к работе. А завершить строительство – в конце 2022 года. Заказчик объекта – Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

Работы выполнят на двух участках. Первый: выезд на обход Чусового из города. Он пройдет через микрорайон «Дальний восток». Протяженность составит 287 метров.

Второй участок – съезд с обхода Чусового в направлении Такмана.