В Перми ищут подрядчика для строительства муниципального дома

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Накануне во время прямого эфира «ВКонтакте» глава Перми Алексей Дёмкин сказал, что в Перми будет построен еще один муниципальный дом для расселения из аварийного жилья. И недавно власти объявили аукцион на проектирование и строительство муниципального дома на улице Чайковского, 11.

Определить подрядчика и заключить муниципальный контракт планируется до конца ноября. Отмечается, что подрядчик будет заниматься и проектированием, и строительством. Дом будет 10-этажным, жилая площадь составит не менее 9 тысяч квадратных метров. В него смогут переехать из аварийного жилья порядка 250 семей. Возвести дом планируется к 2023 году.

Расселение аварийного жилищного фонда – одна из главных задач городских властей. Ранее уже построили 2 муниципальных дома по улицам Сокольской и Баранчинской, последний сдали в 2017 году. Техзадания для строительства муниципальных домов готовит администрация Перми - с учетом потребностей города. Заказывая строительство и выбирая подрядчика по конкурсу, город экономит существенные средства.

На ресселение из аварийного жилья выделяются не только городские средства, но и краевой, и федеральные бюджеты. В 2021 году из бюджетов разных уровней выделена рекордная сумма – 3,1 миллиарда рублей. Кроме того, по нацпроекту дополнительно выделено еще 600 млн рублей.

Получить детальную консультацию по программам расселения можно у специалистов городского управления жилищных отношений по адресу: улица Максима Горького, 18, кабинет №102, приёмные дни: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:30, телефоны для консультации: 207-50-19, 207-50-55.