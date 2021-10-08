В Пермском крае увеличили вознаграждение за отстрел волков

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В Прикамье с 2022 года вознаграждение за убитого волка на территории охотничьих угодий составит 23 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Решение принято для обеспечения безопасности людей, домашних животных и предотвращения ущерба природе. Помимо этого, с трех до одного месяца сократится срок рассмотрения заявления охотников на получение выплаты.

Платить из краевого бюджета за убитых волков начали с 2020 года. Сначала за добытого волка платили 10 тыс. руб. Позже эта сумма выросла до 20 тыс. руб.

В 2016 году охотники добыли 67 волков. В 2020 году – 214 особей. С начала 2021 года в регионе отстрелено уже 227 хищников.