СКР отправит в прокуратуру дело об избиении ребенка рабочими в Прикамье

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Следственный комитет передаст материалы проверки по факту избиения ребенка рабочими в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Напомним, конфликт между рабочими и проходящими мимо школьниками произошел 2 октября. Видеоролик инцидента, снятый одной из школьниц, попал в социальные сети.

По словам школьников, которые рассказали о произошедшем родителям, они шли мимо, когда рабочие, которые занимались установкой бордюров, бросились за ними в погоню. Рабочие стали обвинять ребят в том, что они сломали бордюры в нескольких местах.