В парке Перми нашли мертвого мужчину

Мужчина скончался в парке Миндовского. Фото: @chp_dtp_perm

В Перми в Парке Миндовского скончался мужчина. В социальной сети появились фото, как человек лежит на асфальте, возле него медики. Очевидцы произошедшего в комментариях рассказали, что мужчина шел по парку, громко разговаривал и ругался по телефону, затем, неожиданно упал и ударился головой.

Ему вызвали «скорую», но приехавшие на вызов медики, лишь констатировали его смерть.

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