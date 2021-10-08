Пермский край получит в кредит 8 млрд рублей на комплексное развитие территорий

Пермский край до конца 2023 года получит кредит в размере 7.99 млрд рублей. Фото: Василий Вахрин

Пермский край до конца 2023 года получит кредит в размере 7.99 млрд рублей из федерального бюджета. Решение было принято Правительственной комиссией РФ.

Деньги власти Прикамья планирует потратить на два крупных проекта: «Комплексное развитие территории в микрорайоне Ива и Вышка-2 со строительством первого этапа автодороги «Переход ул. Старцева – проспект Октябрят – ул. Целинная» и «Комплексное развитие территорий ДКЖ со строительством дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара» и общеобразовательной школы с музыкальным уклоном.