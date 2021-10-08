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Происшествия8 октября 2021 6:44

В Перми при раскопках котлована строители нашли несколько десятков артиллерийских снарядов

Случай произошел в Ленинском районе
Анна Маркова
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В Перми нашли болванки от снарядов.

В Перми нашли болванки от снарядов.

Фото: архив "КП"

В Перми строителям пришлось остановить ход работ во время раскопок котлована. Необычную находку обнаружили по улице Академика Королева, это Ленинский район. При проведении земляных работ они обнаружили несколько десяток снарядов с хвостиками, копать перестали и позвонили в экстренные службы.

Сотрудники спецслужб приехали по указанному адресу. Информация подтвердилась, как рассказал источник «КП», в земле были обнаружены отстрелянные болванки от артиллерийских снарядов. Болванки находятся на огороженной, охраняемой территории. Никакой опасности они не представляют, их придется утилизировать спецслужбам.