В 30 территориях Прикамья были выявлены 527 случаев заболевших коронавирусом

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано уже 105 141 случаев заболевания коронавирусом.
Фото: Анна Маркова
В Пермском крае 527 случаев были выявлены в 30 территориях Пермского края.
В Перми ковид подтвердился у 260 пациентов, в Краснокамском городском округе у 37, в Пермском муниципальном районе у 30. В Чусовском городском округе заболели 23 человека, в Березниках 22, в Красновишерском городском округе 18, в Кунгуре 17.
В Верещагинском городском округе 16 случаев, в Горнозаводском 15, в Карагайском муниципальном округе 12, в Соликамском городском 11.
По 9 заболевших в Гремячинском городском и Кунгурском муниципальном округах, 8 в Очерском округе, 7 – в Кишертском, 5 в Губахе.
По 4 жителя случая в Ординском и Сивинском муниципальных округах, по 3 в Суксунском, Добрянском и Чердынском городских округах, по 2 – в Нытвенском и Лысьвенском.
Чернушинский, Ильинский и Октябрьский городские, а также Александровский, Березовский, Гайнский и Уинский муниципальные округа выявили по одному случаю коронавируса среди местных жителей.
С начала пандемии в Прикамье зафиксировано уже 105 141 случаев заболевания коронавирусом.