В 30 территориях Прикамья были выявлены 527 случаев заболевших коронавирусом

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано уже 105 141 случаев заболевания коронавирусом. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае 527 случаев были выявлены в 30 территориях Пермского края.

В Перми ковид подтвердился у 260 пациентов, в Краснокамском городском округе у 37, в Пермском муниципальном районе у 30. В Чусовском городском округе заболели 23 человека, в Березниках 22, в Красновишерском городском округе 18, в Кунгуре 17.

В Верещагинском городском округе 16 случаев, в Горнозаводском 15, в Карагайском муниципальном округе 12, в Соликамском городском 11.

По 9 заболевших в Гремячинском городском и Кунгурском муниципальном округах, 8 в Очерском округе, 7 – в Кишертском, 5 в Губахе.

По 4 жителя случая в Ординском и Сивинском муниципальных округах, по 3 в Суксунском, Добрянском и Чердынском городских округах, по 2 – в Нытвенском и Лысьвенском.

Чернушинский, Ильинский и Октябрьский городские, а также Александровский, Березовский, Гайнский и Уинский муниципальные округа выявили по одному случаю коронавируса среди местных жителей.

С начала пандемии в Прикамье зафиксировано уже 105 141 случаев заболевания коронавирусом.