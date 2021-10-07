В Перми с 1 ноября автобусы поменяют маршруты

Департамент транспорта подготовил ряд корректировок на автобусных маршрутах. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 1 ноября некоторые автобусные маршруты изменят маршруты. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорта города.

Автобус №10 «ПНИПУ – микрорайон Нагорный» будет перенаправлен на шоссе Космонавтов: в прямом направлении автобусы будут ехать от шоссе Космонавтов по улицам Качалова, Мира, Космонавта Леонова – и далее по маршруту. Обратно они пойдут по улице Космонавта Леонова до шоссе Космонавтов и далее по маршруту.

Автобусы №28 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» и №29 «улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» будут заезжать на остановку «Театр «Ироничная компания» в обоих направлениях.

№59 «микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова» пойдет по маршруту «микрорайон Юбилейный – микрорайон Нагорный».

В прямом направлении – по улицам Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова до остановки «микрорайон Нагорный». Обратно по улицам Космонавта Леонова, Геологов, Композитора Глинки, Архитектора Свиязева, потом по маршрутам.

Некоторые рейсы будут идти «микрорайон Юбилейный – улица Милиционера Власова». Они будут заезжать на остановку «аэропорт «Бахаревка» и возвращаться на улицу Архитектора Свиязева, до улицы Космонавта Леонова – и далее по маршруту «Ипподрома».

№44 «микрорайон Нижняя Мостовая – микрорайон Кислотные дачи – микрорайон Камский» рейсы, следующие до остановки «микрорайон Кислотные дачи», будут продлены до остановки «Школьная».

№64 «ДДК им. Кирова – станция «Пермь-2» по субботам дням расписание будет скорректировано.

№19 «микрорайон Липовая гора – печатная фабрика «Гознак» по будним дням первый рейс от микрорайона Липовая гора будет перенесен на 5.45, вместо 6.00.