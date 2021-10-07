В Минздраве Прикамья рассказали, почему важно сделать прививку против гриппа

Прививку от гриппа в регионе сделали уже 254 429 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае сезон простуд уже начался. Осень – традиционное время, когда ослабевает иммунитет и мы рискуем быстрее подхватить вирусы. В крае высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, для борьбы с ней ведется вакцинация населения, вместе с этим продолжается вакцинация от гриппа.

В Минздраве Прикамья рассказали, что этой осенью иммунизация имеет особое значение, сделанная заранее прививка, снизит риски тяжелого протекания болезни. Специалисты отмечают, что грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет избежать негативных последствий.

Прививку от гриппа в регионе сделали уже 254 429 человек, из них 147 026 детей. «Ультрикс Квадри» – это четырехвалентная вакцина, которая будет особенно актуальна в этом эпидемическом сезоне.

Вакцина безопасна, ее рекомендуют в том числе детям и людям старше 60 лет. А также тем, кто особо подвержен заболеванию гриппом.

В Прикамье уже доставлено 459 670 доз вакцины от гриппа. 70% из нее планируется сделать детям. Также важно пройти вакцинацию тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работникам образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывникам, пожилым людям и беременным женщинам.

- Как показывает практика, чтобы снизить заболеваемость и сформировать иммунную прослойку, необходимо охватить вакцинацией против гриппа 60% населения региона, это более 1,5 млн человек, и 75% лиц из групп риска, – говорит главный специалист-эпидемиолог Минздрава Прикамья Вадислав Семериков. – Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку, поэтому для посещения прививочного кабинета нужно заранее записаться, при входе в поликлинику пройти входной фильтр, быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы организуем в лечебных учреждениях достаточное количество прививочных бригад. Взрослые могут записаться на прививку всеми доступными способами, детей вакцинируют в организованных коллективах и поликлиниках.

Вакцинация от гриппа проводится в мобильных пунктах. График работы и адреса на сайте Минздрава Пермского края.

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