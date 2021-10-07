Из пермских больниц выписали всех пострадавших при стрельбе в университете

Все пострадавшие, которые находились в пермской больнице выписаны. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В Перми из больниц выписали всех пострадавших от пуль Тимура Бекмансурова. Об этом «КП» сообщили в Минздраве Прикамья. Накануне там оставался один пострадавший, он выписан.

- В медучреждении остается один пациент - сам нападавший, - сказали в Минздраве. - Его состояние оценивается как тяжелое. - В федеральных медучреждениях проходят лечение 6 пациентов: 1 в тяжелом состоянии, 4 в состоянии средней степени тяжести и 1 в удовлетворительном.

Напомним, трагедия произошедшая в Перми 20 сентября, потрясла всю страну. В тот день студент-первокурсник Тимур Бекмансуров приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. От его рук погибли 6 человек. Более 40 получили огнестрельные ранения.

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