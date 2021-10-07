Назначена дата оглашения приговора Марине Друговой

Дело рассматривается в Ленинском районном суде. Фото: Василий Вахрин

В Перми 18 октября начнется оглашение приговора бывшему руководителю пермского Центра медицинской профилактики Марине Друговой. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края. Дело слушается в Ленинском районном суде, врача обвиняют в заключении фиктивных договоров и обналичивании денег.

Напомним, следователи выяснили, что с ноября 2014 по июнь 2019 года главный врач центра заключала фиктивные договоры с подконтрольными коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями на выполнение работ и оказание услуг, которые фактически не выполнялись и не оказывались либо выполнялись самими работниками Центра.

Деньги были обналичены через подконтрольные ООО и ИП по фиктивным договорам. Другова получала и присваивала их. Также она и ее подельница фиктивно трудоустраивали сотрудников в Центр медицинской профилактики без реального выполнения им трудовых обязанностей.

Заработная плата таким сотрудникам перечислялась на банковские карты, которые находились в пользовании обвиняемых.

Ущерб, причиненный Министерству здравоохранения Пермского края, составил более 2 млн рублей.