Метрологи «Азота» отметили юбилей

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Лаборатория метрологии филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» отметила юбилей – 40 лет. Инженеры и специалисты службы отвечают за точность средств измерений. Их главная задача –дать детальную информацию о ходе сложного технологического процесса, обеспечить доверие потребителей к результатам измерений параметров продукции. В этом году лаборатория метрологии «Азота» в очередной раз подтвердила в Росаккредитации право на проведение поверки.

Поверка средств измерений – операции, которые выполняются для подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. Ежегодно лаборатория метрологии «Азота» выполняет поверку около 8 000 средств измерений. К ним относятся: датчики давления, манометры, амперметры, вольтметры, многоканальные регистраторы, весы, газоанализаторы и многое другое.

Сейчас филиал «Азот» переходит на информационную систему ИС «Метрология» в рамках проекта «Автоматизация метрологической деятельности». Это оптимизирует и ускорит многие процессы: данные о проведенных поверкахавтоматически передаются в Федеральную информационную систему, параметры сохраняются в единой базе, группируются, чтобы при необходимости специалисты могли легко найти информацию о средствах измерений и удостовериться в правильности их работы.

Анастасия Корпунова, главный метролог филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Специалисты Росаккредитации отмечают высокий уровень профессиональной подготовки наших инженеров-метрологов. У каждого поверителя «Азота» есть специальные дипломы по метрологии: будь то высшее, среднее или дополнительное образование. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации по видам измерений. Одним словом, каждый специалист лаборатории метрологии «Азота» по-своему уникален.