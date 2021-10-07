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Происшествия7 октября 2021 8:02

В Пермском крае девушка с кастетом напала на салон связи

Хулиганку задержали и заключили под стражу
Анна Маркова
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25-летняя девушка напала на сотрудницу салона связи.

25-летняя девушка напала на сотрудницу салона связи.

Фото: Василий Вахрин

В Краснокамске 25-летнюю девушку обвиняют в нападении на сотрудников салона связи. Подробности случившегося рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле нетрезвая девушка зашла в одно из отделений связи, взяла с витрины товар и направилась к выходу. Сотрудница, заметив это, пригрозила вызвать полицию. В ответ девушка стала материться и вести себя агрессивно. Достала из кармана кастет, и начала высказывать угрозы убийством в адрес сотрудницы.

- Услышав шум в зале, из складского помещения вышла начальник отдела, - сообщают правоохранители. - Она потребовала уйти женщину, на что злоумышленница ударила ее кастетом и скрылась с места преступления.

Нападавшую задержали полицейские и возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и заключили под стражу на время следствия. Вскоре ее ждет суд.