В Перми скончался врач центра сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова

Станиславу Николаевичу Прохорову было 64 года.

В Перми скончался Станислав Николаевич Прохоров, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова, ассистент кафедры хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии пермской Медакадемии, кандидат медицинских наук, посвятивший работе в здравоохранении более 40 лет.

Он работал в центре Суханова с 2014 года, большую практическую работу Прохоров совмещал с научно-преподавательской деятельностью, активно участвовал в обучении клинических ординаторов и студентов.

Он написал более 40 печатных научных работ. Коллеги говорят о Станиславе Николаевиче, как о замечательном докторе, надежном коллеге и друге, мудром наставнике, называют его истинными профессионалом своего дела, он спас тысячи детских и взрослых жизней. Ему было 64 года.

Прощание со Станиславом Николаевичем Прохоровым пройдет 8 октября с 12.00 до 13.00 по адресу: ул. Новогайвинская, 71, центральный вход, 2-й этаж.