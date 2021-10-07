Синоптики рассказали какие дни на этой неделе окажутся самыми теплыми в Пермском крае

К выходным погода испортится и пойдут дожди. Фото: Анна Маркова

Прогнозы синоптиков на эту неделю вполне себе оправдались, в Пермском крае установилась сухая и прохладная погода. По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета в ближайшие дни ожидается существенный рост температуры. Более серьезное потепление днем ожидается в четверг и пятницу, когда вероятны прояснения. Днем возможно до +8…+13 по краю и +10…+12 в Перми.

Более точный прогноз на ближайшие дни такой: сегодня, 7 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью днем –5, 0°, днем +7, +12°.

В пятницу все еще будет сухо, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –3, +2°, днем +8,+13°. А вот в пятницу местами пройдут небольшие осадки, на севере до умеренных, преимущественно в виде дождя. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –1,+4°, днем +5,+10°.