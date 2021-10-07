В Пермском крае коронавирус выявили у жителей 33 территорий

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 104 614 человек. Фото: архив "КП"

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 518 жителей в 33 территориях края. Больше всего заболевших в Перми - 237 человек, в Чернушинском городском округе заболел 41, в Еловском муниципальном 28.

В Октябрьском округе выявили 22 случая, в Кудымкарском 18, в Чердынском и в Березниках по 15.

В Пермском муниципальном районе 14 заболевших, в Юсьвинском муниципальном округе 12, в Кишерстском и Ординском по 11, в Гремячиснком 10.

В Чайковском, Бардымском и Осинском округах по 9 случаев, в Кудымкаре 8, в Добрянском городском округе 7, в Сивинском муниципальном 6.

В Соликамске, Уинском и Куединском муниципальных округах по 5 случаев, в Гайнском 4, в Горнозаводском городском округе и ЗАТО Звездный по 3, в Кизеле и Очерском округе по 2. Еще в 7 территориях выявлено по 1 заболевшему. Это Губаха, Кунгур, а также Краснокамский и Нытвенский городские и Частинский, Березовский и Кочевский муниципальные округа.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 104 614 человек.