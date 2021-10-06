В Пермском крае будут судить водителей, по вине которых погибли двое детей и женщина

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В Пермском крае в суд переданы уголовные дела против виновников двух ДТП, в которых погибли дети и женщина.

В одном из них мужчина съехал с дороги в кювет, нарушив правила дорожного движения и, врезался в столб.

По второму уголовному делу обвиняют водителя большегруза, выехавшего на полосу встречного движения, который врезался в легковушку.

В этих ДТП погибли погибли дети 7 и 9 лет, которые не были пристегнуты ремнями безопасности и перевозились без специального удерживающего устройства. Также в одной из аварий погибла матерь ребенка.

- Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении местных жителей, - сообщает ведомство. - Действия обвиняемых квалифицированы органами следствия по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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