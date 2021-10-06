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"Бизнес-новости": Пермь6 октября 2021 17:00

Федеральной офтальмологической сети 3Z исполнилось 18 лет

Сейчас группа компаний 3Z занимает лидирующие позиции на российском рынке медицинских услуг
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Инна Фридман, основательница группы компаний 3Z

Инна Фридман, основательница группы компаний 3Z

Многолетняя история компании началась осенью 2003 года в столице Кубани и стала успешной и за пределами Краснодарского края. По словам основательницы 3Z Инны Фридман, идея открытия частной клиники появилась в свое время потому, что хотелось предложить жителям города и края новый уровень сервиса в медицинских учреждениях. Сейчас группа компаний 3Z занимает лидирующие позиции на российском рынке медицинских услуг.

3Z представлен одной из крупнейших в России сетей современных офтальмологических учреждений и включает в себя 30 диагностических центров в девяти регионах России: Краснодарском, Ставропольском, Пермском краях, республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания и Дагестан, а также четыре крупные хирургические клиники в Москве, Краснодаре, Ессентуках и Перми. Более 300 тысяч человек сделали операции в клиниках 3Z. В подразделениях компании работает более 1000 сотрудников.

Инна Фридман, основательница группы компаний 3Z, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук лично обращается с поздравлениями к своим сотрудникам с днем начала многолетней истории Компании 3Z.

«Огромное спасибо каждому из вас – за все тепло и заботу, которую вы дарите тысячам наших благодарных пациентов.

3Z исполнилось 18 лет, и наш успех – это ваша заслуга! Только благодаря тому, что вы огромные профессионалы своего дела, которые со всей любовью и ответственностью подходят к работе – мы являемся одними из лучших на российском рынке.

В самом начале, когда мы только создали нашу клинику, первый состав из 15 врачей, которые жили нашей совместной философией «Его Величество Пациент» в отношении к делу, когда в центре внимания находится пациент, окружённый заботой и комфортом, уверенный в помощи высококлассных специалистов, мы начали свой путь. Мы пришли к укреплению бизнес-модели, выстроенной на честности, вовлечённости команды врачей, любви и эмпатии к пациенту и задали единым форматом для всех мою идею «хирургии одного дня». Благодарю всю свою семью и детей, что были рядом и помогали. Также выражаю отдельную благодарность Александру Петросяну, Александру Бойко, Елене Черкасовой, Виктории Дубинкиной, Ирине Федюшкиной, Наталье Бойко, Олегу Фрейлах и Карине Гурджиян как моему духовному наставнику.

Нас знают, нам доверяют, нас выбирают и советуют своим друзьям, знакомым и близким благодаря вам – эти заслуги самый большой показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении.

От всего сердца я хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, большого счастья и успехов во всем, к чему вы прилагаете усилия. Пусть работа будет только в радость.

Спасибо вам за то, что вы делаете каждый день для 3Z!»

Фото: 3Z

Фото: 3Z

Группа компаний 3Z продолжает активно развиваться: актуализируя оборудование, повышая профессионализм специалистов и развивая клиентский сервис. Все это позволяет наблюдать пациентов всех возрастов и решать разные, даже самые сложные задачи в амбулаторных условиях.

Больше информации на корпоративном сайте и в социальной сети:

perm.3z.ru

https://www.instagram.com/3z.perm/