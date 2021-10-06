Шоу в Пермском цирке отменили. Фото: Анна Маркова

В Пермском цирке отменили представления, запланированные на эти выходные. На сайте цирка сообщается, что причиной стала эпидемиологическая обстановка в регионе, а также Указ губернатора, согласно которому с 4 октября в регионе вводится система QR-кодов для посещения культурных мероприятий.

«Гастроли приостановлены, представления 9 октября в 13.00 и 17.00, 10 октября в 15.00 отменены».

Представитель цирка отказался от комментариев, сообщив лишь, что вся информация есть на сайте.

Тем, кто захочет вернуть билеты, обещают выплатить деньги. Если вы купили их в кассе цирка, вернуть можно там же.

Если в кассах распространения Городских Зрелищных Касс, то в той кассе, где был куплен билет.

Возврат электронных билетов осуществляется билетным оператором. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 800 500 70 00.