Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 13:43

Пермяки могут познакомиться с удивительным миром «Шоколандии»

Выставка побывала уже в 70 городах разных стран и теперь едет к нам
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: «Шоколандия»

Фото: «Шоколандия»

В Пермь приезжает удивительная выставка «Шоколандия». На ней гостей и жителей города ждет полное погружение в мир шоколада - шоколадные экспонаты и композиции, шоколадные фотозоны, игровая зона, мастер-классы, дегустация вкуснейшего бельгийского шоколада и многое другое.

Выставка путешествует с туром по всему миру и уже побывала в 70 городах России, Китая, Азербайджана, Гонконга, а теперь добралась и до Перми. Здесь она задержится на два месяца с 12 октября по 12 декабря и расположится на третьем этаже ЦУМа на улице Ленина,45.

Фото: «Шоколандия»

Фото: «Шоколандия»

Режим работы: с 10:00 до 19:00, касса до 18:00. Выходной - понедельник;

Стоимость билетов: 300-350 руб;

Тел.: 8 (961) 435-64-60; 8 (967) 672-83-23;

Cайт: www.ChocolandiaPerm.ru