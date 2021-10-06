Пермяки могут познакомиться с удивительным миром «Шоколандии»

Фото: «Шоколандия»

В Пермь приезжает удивительная выставка «Шоколандия». На ней гостей и жителей города ждет полное погружение в мир шоколада - шоколадные экспонаты и композиции, шоколадные фотозоны, игровая зона, мастер-классы, дегустация вкуснейшего бельгийского шоколада и многое другое.

Выставка путешествует с туром по всему миру и уже побывала в 70 городах России, Китая, Азербайджана, Гонконга, а теперь добралась и до Перми. Здесь она задержится на два месяца с 12 октября по 12 декабря и расположится на третьем этаже ЦУМа на улице Ленина,45.

Фото: «Шоколандия»

Режим работы: с 10:00 до 19:00, касса до 18:00. Выходной - понедельник;

Стоимость билетов: 300-350 руб;

Тел.: 8 (961) 435-64-60; 8 (967) 672-83-23;

Cайт: www.ChocolandiaPerm.ru