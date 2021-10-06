Пермяки научились делать несколько мобильных дел одновременно

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В этом году у жителей Прикамья появилась новая мобильная привычка. Население региона стало чаще пользоваться интернетом в смартфоне именно во время телефонных бесед. По данным аналитиков МегаФона, чтобы загружать онлайн-страницы, не прерывая разговора, уже каждый четвертый вызов пермские абоненты совершают по мобильной сети VoLTE. Чаще такой формат общения используют женщины.

Жители края предпочитают «мобильную многозадачность» в вечернее время. Разговаривать с собеседником и одновременно сёрфить по сайтам, смотреть соцсети или параллельно загружать почту со смартфона пермяки активнее всего начинают с 19.00 до 22.00. В этот период телеком-инженеры фиксируют пик мобильной активности звонков в VoLTE. С начала года рост голосового трафика в этой сети составил более 20%.

«Не прерывая телефонных разговоров многие параллельно успевают заниматься еще и другими делами: работать за компьютером, смотреть телевизор, обедать или готовить ужин. Анализ мобильного поведения абонентов нашего региона доказал, что пермяки используют возможности своих гаджетов по максимуму. Жители Прикамья предпочитают одновременно разговаривать и загружать онлайн-страницы. Благодаря этому теперь каждый четвертый голосовой вызовов приходится на сеть VoLTE», - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

Данная технология также помогает и экономить заряд аккумулятора смартфона для абонентов. В VoLTE соединение устанавливается заметно быстрее. При этом, слышимость собеседника во время разговора становится более четкой, а качество связи еще лучше.