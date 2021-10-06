Более 180 тысяч кредитных карт выдал Волго-Вятский банк Сбербанка с начала года

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За 8 месяцев 2021 года Волго-Вятский банк Сбербанка выдал более 180 тысяч кредитных карт. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидеры по приросту– Чувашская Республика и Пермский край, а также Владимирская область.

Пётр Колтыпин, Вице-Президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сегодня кредитные карты – это отличная возможность решать свои финансовые вопросы. Для наших клиентов они стали настоящим универсальным помощником. Новая кредитная карта СберКарта появилась благодаря запросам потребителей, в ней учтены самые популярные пожелания, она оптимальна для любых жизненных ситуаций. Нам важно не просто продавать банковские продукты, нам важно улучшать качество жизни наших клиентов».

Самой выгодной кредитной картой на российском рынке в сегменте карт с длительным льготным периодом признана кредитная СберКарта. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG, проведённом в связи с запуском Сбербанком нового продукта.

По экспертной оценке, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных карт, предоставляя клиентам до 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание продукта полностью бесплатно.

При подготовке рейтинга специалисты Frank RG оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения. Подробнее о методике и результатах исследования читайте здесь.