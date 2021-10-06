У поликлиники в Перми на прием к врачу выстроилась очередь на улице

Очередь за талоном в поликлинику Перми. Фото: ВКонтакте ПЕРМЬ АКТИВНАЯ | Perm Active.

В социальных сетях утром 6 октября появились фото очереди у городской поликлиники № 2 на улице Братьев Игнатовых. Несколько десятков человек ждут прием прямо на улице. Автор фото объясняет, что это очередь на получение бирки, чтобы попасть к терапевту. К посту посыпалось множество комментариев: «Очередь за талончиками к терапевту, без талона еще больше в очереди будешь сидеть, записи к терапевтам отсутствует», «Зато в спортзал по сертификату».

В Минздраве Пермского края так прокомментировали происходящее:

«В связи с ограничением оказания плановой медицинской помощи запись на прием в ГКП 2 отменена. Но для сокращения ожидания приёма администрацией ГКП 2 принято решение о возобновлении записи на прием пациентов, находящихся на больничном листе. Их на конкретное время записывает их лечащий врач», - уточнили в ведомстве.