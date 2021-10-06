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Общество6 октября 2021 12:12

АО «Транснефть - Прикамье» за 9 месяцев исследовало около 22 тысяч проб воды, почвы и воздуха

Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий, снижающих воздействие на окружающую среду
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности лабораторий эколого-аналитического контроля за январь-сентябрь текущего года. В рамках экомониторинга на объектах предприятия выполнено более 22 тысяч анализов.

Специалисты лабораторий провели исследования 14576 проб поверхностных и сточных вод, технической воды. Также выполнено около 7109 анализов проб атмосферного воздуха и 372 анализа состояния почв.

Эколого-аналитические лаборатории предприятия полностью оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами.

Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий, снижающих воздействие на окружающую среду.

Отбор проб проводился на производственных объектах Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных управлений магистральных нефтепроводов. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что производственные объекты АО «Транснефть – Прикамье» функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.