В Перми открывается еще один пункт вакцинации

В "Спортхолле" откроется пункт вакцинации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми с 7 октября открывается еще один пункт вакцинации. Пройти вакцинацию можно будет в спортивном комплексе «Спортхолл», проспект Парковый, 58а (помещение медпункта). В Минздраве Прикамье сообщили, что он будет работать 7, 12 и 14 октября с 10.00 до 12.00.

Сделать прививку там можно будет вакцинами «ГамКовидВак» (Спутник V) и вакцина от гриппа «Ультрикс квадри».

Напомним, в Перми 6 и 7 октября у Цирка на ул Уральской, 112 будет работать мобильный пункт вакцинации. Там можно будет сделать прививку от коронавируса и гриппа.

Он будет работать с 11.00 до 18.00. Сделать прививку можно будет вакциной «ГамКовидВак», «Спутник-Лайт» или от гриппа. Кроме этого в городе будут работать еще четыре пункта вакцинации.