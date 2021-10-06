Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Сотрудники ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза совместно с представителями СМИ, общественных и экологических организаций, провели экологическую акцию «Общественный контроль».

Вместе с мобильной лабораторией они проследовали по маршруту, включающему в себя как производственную площадку, так и близлежащие жилые районы, и произвели забор проб воздуха. Результаты фиксировались тут же. В четырех точках Индустриального района (в районе автозаправки у аэропорта, в микрорайоне Нагорный, в с. Гамово и на промплощадке предприятия) взяли пробы воздуха. Анализировались 12 показателей, в том числе: содержание бензола, толуола, этилбензола, диоксида азота, серы, аммиака и пр. Как оказалось, фактические показатели содержания этих веществ в воздушной среде в жилых районах практически такие же, как и на производственной площадке и значительно ниже нормы.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

После рейда общественники и производственники собрались за круглым столом.

- Несмотря на то, что для промышленной площадки разработаны свои нормативы – и они выше, чем для населенных пунктов, мы вполне можем сравнивать результаты замеров на заводе с показателями в с. Гамово, микрорайоне Нагорный, на шоссе Космонавтов. В некоторых случаях заводские показатели даже лучше. Особенно стоит учитывать направление ветра. Сегодня он направлен со стороны завода в сторону села Гамово, и жители сами убедились, что показатели здесь хорошие, - рассказывает эколог Наталья Комиссарова.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Во время экологического рейда общественники и сотрудники предприятия общались с населением окрестных территорий и объясняли им, какие пробы они берут и каковы результаты замеров. Жители села Гамово, расположенного недалеко от предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», признались, что долгое время не ощущают запахов со стороны предприятия.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

- Сегодня был обычный рабочий день. Все мощности предприятия работали в штатном режиме, - сказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Денис Каленюк, подчеркивая, что показатели были вполне ожидаемы.

По его словам, добиться такого состояния окружающей среды помог целый комплекс экологических мероприятий и серьезный подход к выполнению требований законодательства, которые с каждым днем ужесточаются.

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

- Подобные акции позволяют показать, как работает наш завод, как действует система экологического мониторинга и какое фактическое состояние воздуха на заводе и вокруг него. Мы не останавливаемся на достигнутом, у нас есть десятилетняя программа экологической безопасности. Мы и дальше видим необходимость уменьшения нашего влияния на окружающую среду. Мы все заинтересованы в достоверной информации и в открытом диалоге с жителями, поэтому будем продолжать такие мероприятия, - отметил главный инженер предприятия.